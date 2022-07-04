В Совфеде отметили возможность введения санкций против американской Maxar
Сенатор Джабаров: Россия вправе ввести санкции против американской Maxar из-за Белгорода
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия имеет право ввести санкции против американской компании Maxar при наличии доказательств, что ее спутник проводил съемку Белгорода.
"При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции", — отметил сенатор.