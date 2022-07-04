МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия имеет право ввести санкции против американской компании Maxar при наличии доказательств, что ее спутник проводил съемку Белгорода. Австралия введет дополнительные антироссийские санкции

"При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции", — отметил сенатор.