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В Аргентине назначили нового министра экономики
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Официальный представитель президента Аргентины Габриэла Серрути заявила, что Сильвина Батакис стала новым министром экономики страны. По сообщению Серрути в Twitter, президент... ПРАЙМ, 04.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель президента Аргентины Габриэла Серрути заявила, что Сильвина Батакис стала новым министром экономики страны.
По сообщению Серрути в Twitter, президент Альберто Фернандес назначил Сильвину Батакис новым министром экономики.
Отмечается, что Батакис ранее занимала пост министра экономики провинции Буэнос-Айрес.