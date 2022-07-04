МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель президента Аргентины Габриэла Серрути заявила, что Сильвина Батакис стала новым министром экономики страны.

Уборка зерновых в Свердловской области

В портах Аргентины сократилась отгрузка зерна

По сообщению Серрути в Twitter, президент Альберто Фернандес назначил Сильвину Батакис новым министром экономики.

Отмечается, что Батакис ранее занимала пост министра экономики провинции Буэнос-Айрес.