МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в странедля передачи их Украине. Об этом сообщила глава МИД страны Лиз Трасс газете Guardian. Мосбиржа обратится в Евросоюз по поводу заблокированных активов

Министр иностранных дел Великобритании заявила, что поддерживает данную идею. "Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях", — цитирует Guardian слова Трасс.

Глава британского МИД добавила, что для этой инициативы, "скорее всего", потребуется принятие законодательства, но не обязательно.