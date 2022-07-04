МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае, сообщает Институт статистики страны. СМИ: в Турции нашли запасы редкоземельных элементов на тысячу лет

"Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в июне до 78,62 %", — говорится в сообщении.

"Рост потребительских цен только за месяц составил 4,95%", — сообщает ведомство.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати прогнозирует инфляцию на уровне 48-49% к концу 2022 года, на конец 2023 года он ожидает ее снижения до отметки 19,9%, по его словам, изменение учетной ставки в краткосрочной перспективе не рассматривается.

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас достигает 17 лир.