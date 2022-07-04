МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Действия Великобритании, рассматривающей возможность конфискации замороженных активов России в пользу Украины, являются грабежом и воровством, всегда присущим Британской империи, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Лавров рассказал, зачем британский флот хочет зайти в Черное море

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине, сообщает газета Guardian.

"Грабеж и воровство всегда были присущи Британской империи. И сейчас Великобритания верна стародавним принципам", — написал Джабаров в своём Telegram-канале.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.