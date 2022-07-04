МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российское министерство финансов выступило с предложением сократить расходы федерального бюджета по государственным программам на 1,6 триллиона рублей. Речь идет о следующих трех годах, пишет газета "Ведомости" в понедельник, 4 июля. СМИ: беженцы с Украины видят в Польше "дойную корову"

В частности, в 2023-2025 годах Минфин предлагает урезать расходы на 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62.

Принимать решения о том, от каких именно расходов нужно отказаться, будут кураторы направлений.

Издание со ссылкой до документы Минфина пишет также, что сильнее всего в ведомстве считают необходимым сократить расходы на программы "Развитие транспортной системы", "Научно-технологическое развитие" и "Обеспечение обороноспособности страны", на 390, 150 и 120 миллиардов рублей соответственно.

Как прокомментировал представитель ведомства газете, эта мера связана с "обеспечением сбалансированности" федбюджета, а также с намерением сконцентрировать расходы на самые приоритетные направления.

На фоне урезания трат сильнее всего нарастить расходы хотят по программе "Социальная поддержка граждан": в 2023 году — на 936,4 миллиарда рублей, на один триллион в 2024 году и в 2025 году — на 1,2 триллиона рублей.

За три года на госпроекты запланировано израсходовать из федерального бюджета 69,6 триллиона рублей:

22,6 триллиона в 2023 году,

23 триллиона в 2024 году,

24 триллиона — в 2025 году.



Ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил способ стабилизировать курс нацвалюты на комфортном уровне. Для этого, считает экономист, необходимо стимулировать импорт в Россию. По его мнению, некоторые иностранные валюты стали токсичными. Поэтому его ведомство больше не может их покупать в соответствии с законом о бюджетном правиле. При этом ведомство готово покупать валюты дружественных стран: это выровняет посредством кросс-курсов и стоимость доллара и евро к российскому рублю.