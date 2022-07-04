МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Многие крупные экономики вступят в рецессию в течение следующих 12 месяцев на фоне ужесточения правительственной политики и повышения стоимости жизни, что подтолкнет мировую экономику к одновременному замедлению роста. Согласно сообщению агентства Рейтер, на это указывает прогноз Nomura Holdings Inc. Эксперт предрек начало рецессии в экономике США

В Nomura ожидают, что еврозона, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия и Канада вступят в рецессию вместе с США, говорят Роб Суббараман и Си Йинь Тох, аналитики Nomura.

Тем не менее, центральные банки, которые стремятся восстановить доверие и контроль над инфляцией, вероятно, будут склоняться к ужесточению денежно-кредитной политики и жертвовать ростом, прежде чем начать понижение ставок в 2023 году, говорят они.

"Растут признаки того, что мировая экономика вступает в период одновременного замедления, а это означает, что страны, возможно, больше не будут полагаться на восстановление экспорта для обеспечения роста, что заставляет нас прогнозировать рецессию во многих странах", — добавляют они.

Высокая инфляция, вероятно, будет сохраняться, так как ценовое давление распространяется за пределы сектора сырьевых товаров — на услуги, арендную плату и зарплату.

Масштабы рецессии в разных странах будут варьироваться. В США прогнозируется неглубокая, но длительная рецессия в течение пяти кварталов, начиная с 4-го квартала этого года. В Европе спад может оказаться намного глубже, если Россия полностью отключит газ для континента.

В Nomura ожидают, что ВВП США и еврозоны сократятся в 2023 году на 1%.

Что касается средних экономик, например, Австралии, Канады и Южной Кореи, то существует риск рецессии сильнее прогнозов, если повышение процентных ставок спровоцируют спад на рынке жилья. Ожидается, что первый удар придется на Корею, при этом ВВП страны в 3-м квартале текущего года сократится на 2,2%.

Ожидается, что в Японии рецессия будет самой мягкой в этой группе стран, благодаря продолжающейся политике поддержки и задержке открытия экономики.

Китай стоит особняком, так как его экономика восстанавливается при помощи мягкой политики, хотя сохраняется риск новых локдаунов, пока Пекин придерживается политики нулевой терпимости к Сovid-19.