МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Евросоюз своим отказом в принятии новых норм в польском законодательстве, которые нацелены на снятие противоречий между ЕС и восточноевропейским государством по судебным системам, стал для руководства Польши неожиданным и "тяжелым", сообщает Die Welt. СМИ: беженцы с Украины видят в Польше "дойную корову"

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в своем ответе на запрос депутата Европарламента сочла принятый властями Польши закон о судебной системе "несоответствующим" позиции ЕС. Это, пишет немецкое издание, имело для Польши существенные последствия: если парламент страны еще раз не пересмотрит положения законодательства, то Евросоюз "денег не заплатит".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Польшу и во время визита властям восточноевропейского государства начало казаться, что получить выплату из фонда ЕС, созданного для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса страна все-таки сможет. Напомним, что речь идет о 35 миллиардах евро.

По мнению авторов статьи, необходимость такого крупного транша связана с тяжелой ситуацией в экономике страны: инфляция уже достигла отметки в 13,9%. Другая острая проблема для бюджета Польши — украинские беженцы. Их число уже оценивается в четыре миллиона человек.

Сложность ситуации заключается в том, что официально Брюссель решил не удерживать деньги для помощи Польши. Эта страна стала "законодателем европейской политики" в отношении Киева. Но в то же время эксперты предупреждают политиков Европы: принятый парламентом Польши закон вносит всего лишь косметические изменения в структуру, по факту они все еще дают возможность Варшаве обойти ряд спорных вопросов, поднятых Евросоюзом. Это может послужить препятствием для выплат финансовой помощи стране.