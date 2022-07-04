БЕРЛИН, 4 июл — ПРАЙМ. Промышленность ФРГ с большой озабоченностью ожидает последствий пандемии коронавируса предстоящей осенью, заявил в понедельник глава профильной ассоциации BDI Зигфрид Руссвурм. В Германии оценили, на сколько хватит запасов газа без поставок из России

"Промышленность с большой тревогой смотрит на развитие коронавируса предстоящей осенью. Политика в отношении COVID последних трех лет разочаровывает с точки зрения растущего числа инфицированных и имевших место значительных посягательств на основные права. На фоне двойного кризиса из-за логистических ограничений, связанных с коронавирусом, и последствий конфликта на Украине, существует риск высокой нехватки кадров из-за эпидемической ситуации, что серьезно обременит значительную часть экономики Германии", — сказал Руссвурм, слова которого приводит в сообщении пресс-служба BDI.

По словам Руссвурма, Минздрав ФРГ до сих пор не представил "достоверных данных" по заболеваемости, а статистические отчеты "по-прежнему собираются вручную, иногда со значительной задержкой по времени". Национальный план борьбы с пандемией, который предусматривал бы "единые меры как для компаний, так и для граждан", крайне актуален "в ближайшие недели и месяцы", отметил глава BDI, указав, что еще весной "промышленность уже предложила конкретный пакет мер, который федеральному правительству следует, наконец, принять к сведению".

"В BDI ожидают, что с осени по весну следующего года в худшем случае более 20% рабочего времени будет потеряно из-за болезней. Для сотрудников, которые находятся на карантине, но не болеют, должны быть созданы юридически безопасные правила работы из дома", — добавил он.