МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград надеется на лучшее, но обдумывает различные сценарии. Алиханов передал проект ответа Литве на "блокаду" Калининграда

"Мы ждем урегулирования этой ситуации. Как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий, поэтому пока не хотим говорить чего-то больше. Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, видели ли в Кремле документ, подготовленный Алихановым.

Литва объявила запрет, который касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы.