ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает вступление Ирана и Аргентины в БРИКС, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных цепочек, заявил глава министерства Денис Мантуров. Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта

В конце июня в МИД Ирана заявили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС. А на прошедшем 23-24 июня саммите объединения о намерении присоединиться к БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Конечно, поддерживаем — это взаимная индустриальная кооперация. В каждой из обозначенных стран развита промышленность, и нам, конечно, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных цепочек формирования добавленной стоимости как в тех странах, где хотелось бы создавать дополнительные производства, в том числе по компонентам", — сказал Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022".

"Видим представителей этих стран в России, чтобы иметь альтернативную возможность по компонентам, сырью и материалам", — добавил он.

Как отмечал по итогам саммита замглавы МИД Сергей Рябков, Москва приветствует перспективу расширения БРИКС, но быстрых решений ждать не стоит.

БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.