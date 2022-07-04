МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Великобритания намерена выделить 950 миллионов долларов в виде кредита Всемирного банка и 121 миллион долларов в виде грантов в рамках финансовой помощи Украине, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. Премьер Украины озвучил ежемесячные траты на содержание армии

"Великобритания предлагает: 950 миллионов долларов в виде кредита Всемирного банка и 121 миллион долларов (99 миллионов фунтов стерлингов) в виде грантов в рамках бюджетно-финансовой поддержки через мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка и Национальный банк Украины", — сказано в документе.

Помимо этого Британия готова предоставить Украине 525 миллионов долларов (429 миллионов фунтов) в виде нового кредита Всемирного банка, гарантировать выделение 41 миллиона фунтов в виде кредита Европейского банка по реконструкции и развитию для национальной энергетической компании Украины "Укрэнерго", а также выделить 10 миллионов фунтов стерлингов в Фонд поддержки энергетики, говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, Украине будет дополнительно выделено 37 миллионов фунтов стерлингов из Фонда партнерства для устойчивой Украины, в котором состоит Великобритания.

Отмечается, что общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).