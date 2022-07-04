Лавров заявил, что Россия и Венесуэла считают блокировку США активов неприкрытым грабежом
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров отметил единство мнений Москвы и Каракаса в вопросе блокировки США активов разных стран на зарубежных счетах. Оба государства считают такие действия являются неприкрытым грабежом.
"Сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств — это не просто неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада, а грубое нарушение социально-экономических прав граждан", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Карлосом Фариа Тортосой.
По его словам, Москва и Каракас знают, насколько серьезно Вашингтон хотел и продолжает пытаться подорвать основы венесуэльской экономики.
"(Но) уже сейчас видно, что эти планы не сбудутся", — резюмировал Лавров, отметив, что Россия будет помогать Венесуэле в сопротивлении такого рода давлению.
СОТРУДНИЧЕСТВО В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ
Тортоса заявил, что Венесуэла и Россия продолжат сотрудничество в нефтяной сфере и надеются достичь договорённостей, которые позволят странам обойти ограничения Запада в финансах и логистике.
"Что касается сотрудничества в энергетике, то оно никогда не прекращалось с момента сближения наших стран. Мы работаем над конкретными проектами с компаниями Российской Федерации, продолжаем углублять эту работу. Надеемся, что мы сможем договориться о способах, которые помогут обойти существующие препятствия, решить проблемы, связанные с финансовыми механизмами", — сказал он.
Тортос пояснил, что Россия разработала такие механизмы оплаты товаров, которые позволяют ей не прекращать взаимодействие с другими странами в сложившейся конъюнктуре.
"В нефтяной отрасли компания PDVSA надеется прийти к таким же финансовым решениям, решениям в транспортной отрасли", — добавил венесуэльский министр.
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
Москва и Каракас также договорились о продвижении взаимовыгодных проектов в энергетике, фармацевтике, транспорте, культуре и военно-технической области, заявил Лавров.
"Условились способствовать продвижению взаимовыгодных проектов в целом ряде областей, включая энергетику, фармацевтику, промышленность, транспорт, военно-техническое сотрудничество", — сказал министр в ходе пресс- конференции по итогам переговоров со своим венесуэльским коллегой Карлосом Рафаэлем Фарией Тортосой.
Также он сообщил, что в Каракасе скоро ожидается открытие Российского центра науки и культуры.
Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул значимость развития сотрудничества в высокотехнологичных сферах.
"В этом контексте хотел бы отметить, что мы завершили — и Россия, и Венесуэла — внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе", — отметил Лавров.
По его словам, "документ создает правовые рамки для взаимовыгодных проектов, включая размещение в Венесуэле наземной станции ГЛОНАСС".
https://1prime.ru/state_regulation/20220704/837377014.html