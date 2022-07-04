МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров отметил единство мнений Москвы и Каракаса в вопросе блокировки США активов разных стран на зарубежных счетах. Оба государства считают такие действия являются неприкрытым грабежом. В Кремле ответили на слова японского премьера о "потолке цен" на нефть

"Сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств — это не просто неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада, а грубое нарушение социально-экономических прав граждан", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Карлосом Фариа Тортосой.

По его словам, Москва и Каракас знают, насколько серьезно Вашингтон хотел и продолжает пытаться подорвать основы венесуэльской экономики.

"(Но) уже сейчас видно, что эти планы не сбудутся", — резюмировал Лавров, отметив, что Россия будет помогать Венесуэле в сопротивлении такого рода давлению.

СОТРУДНИЧЕСТВО В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ

Тортоса заявил, что Венесуэла и Россия продолжат сотрудничество в нефтяной сфере и надеются достичь договорённостей, которые позволят странам обойти ограничения Запада в финансах и логистике.

"Что касается сотрудничества в энергетике, то оно никогда не прекращалось с момента сближения наших стран. Мы работаем над конкретными проектами с компаниями Российской Федерации, продолжаем углублять эту работу. Надеемся, что мы сможем договориться о способах, которые помогут обойти существующие препятствия, решить проблемы, связанные с финансовыми механизмами", — сказал он.

Тортос пояснил, что Россия разработала такие механизмы оплаты товаров, которые позволяют ей не прекращать взаимодействие с другими странами в сложившейся конъюнктуре.

"В нефтяной отрасли компания PDVSA надеется прийти к таким же финансовым решениям, решениям в транспортной отрасли", — добавил венесуэльский министр.

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

Москва и Каракас также договорились о продвижении взаимовыгодных проектов в энергетике, фармацевтике, транспорте, культуре и военно-технической области, заявил Лавров.

"Условились способствовать продвижению взаимовыгодных проектов в целом ряде областей, включая энергетику, фармацевтику, промышленность, транспорт, военно-техническое сотрудничество", — сказал министр в ходе пресс- конференции по итогам переговоров со своим венесуэльским коллегой Карлосом Рафаэлем Фарией Тортосой.

Также он сообщил, что в Каракасе скоро ожидается открытие Российского центра науки и культуры.

Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул значимость развития сотрудничества в высокотехнологичных сферах.

"В этом контексте хотел бы отметить, что мы завершили — и Россия, и Венесуэла — внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе", — отметил Лавров.

По его словам, "документ создает правовые рамки для взаимовыгодных проектов, включая размещение в Венесуэле наземной станции ГЛОНАСС".