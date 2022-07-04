МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что результатом вводимых США санкций против России, или "принудительных мер" против Венесуэлы стал ущерб экономикам самих Штатов и Европы, поскольку при введении ограничений был допущен непростительный просчет — страны Запада сейчас не знают, как решить сложности и вернуться к нормальной жизни. Польский премьер признал, что западные санкции пока не вредят России

"Крайне отрицательно оцениваем политику, которую на протяжении многих лет проводят США… Если говорить о нашей стране, то из-за неправильной политики, проводимой президентом Обамой и последующими президентами, мы тоже стали жертвами незаконных односторонних санкций — принудительных мер. Мы называем их принудительными мерами, это не санкции, потому что санкции вводятся против тех, кто имеет власть принимать какие-то решения. Но здесь мы считаем, что администрация США принимает эти решения самостоятельно, и мы видим массовое применение санкций против РФ — самых различных, задача которых в том, чтобы остановить экономическое развитие России", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

При этом, по мнению Тортосы своей цели санкции США против России не достигли, они оказались "непростительным просчетом".

"Результатом этого просчёта является та проблема, с которой столкнулась экономика США и ЕС, которые сейчас не знают, как решить возникшие сложности и вернуться к нормальной жизни. Это безусловно ударит по народам этих стран и может привести к определённым изменениям, в частности на территории ЕС", — добавил Тортоса, уточнив, что осуждает введение одностороннее санкций — этим должна заниматься ООН, и решение о давлении может принимать только она.