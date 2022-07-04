ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым, что у республики есть хорошая возможность занять нишу ушедших из России компаний. Мишустин рассказал о переориентации российских торговых потоков

"Считаем, что у казахстанских партнеров есть хорошая возможность для того, чтобы заместить компании из недружественных государств, остановивших работу на российском рынке", — сказал он.

Мишустин также добавил, что планируется запустить новые проекты.

"В ближайшее время мы планируем запустить перспективные инфраструктурные и транспортные проекты. В рамках программ импортозамещения будут созданы дополнительные производственные мощности", — заявил он.