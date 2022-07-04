Эксперт считает, что эмбарго Австралии на российское золото не повлияет на его экспорт
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, намерение Австралии запретить импорт российского золота не окажет влияния на экспорт этого металла из России.
"Запрет Австралии не окажет влияния на экспорт металла из РФ. Торговля российским золотом велась в основном со странами азиатского региона, прежде всего, с Китаем и Индией", — заявил он РИА Новости.
По мнению Антонова, ЕС и США вводят санкции, чтобы сократить доходы России, но по факту больше наносится урона экономике западных стран, чем России. По его мнению, доход бюджета увеличивается из-за высоких цен на нефть и повышенного спроса на товары в других странах.
"Политики не могут понять такого эффекта и придумывают новые санкции", — пояснил он.
Он также подчеркнул, что с мая этого года Швейцария стала снова импортировать российское золото. Согласно данным швейцарского федерального таможенного управления, в мае из РФ туда было отправлено более 3 тонн золота.
Антонов также считает, что Банк России в будущем продолжит покупки драгметалла для обеспечения устойчивого предложения золота и бесперебойного функционирования золотодобывающей отрасли в текущем году.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе ранее заявил, что страна намерена запретить импорт российского золота. Кроме того, агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что Евросоюз также работает над новыми санкциями в отношении золота РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220704/837378014.html