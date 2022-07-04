МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, намерение Австралии запретить импорт российского золота не окажет влияния на экспорт этого металла из России. Немцы предрекли России астрономические доходы из-за эмбарго на золото

"Запрет Австралии не окажет влияния на экспорт металла из РФ. Торговля российским золотом велась в основном со странами азиатского региона, прежде всего, с Китаем и Индией", — заявил он РИА Новости.

По мнению Антонова, ЕС и США вводят санкции, чтобы сократить доходы России, но по факту больше наносится урона экономике западных стран, чем России. По его мнению, доход бюджета увеличивается из-за высоких цен на нефть и повышенного спроса на товары в других странах.

"Политики не могут понять такого эффекта и придумывают новые санкции", — пояснил он.

Он также подчеркнул, что с мая этого года Швейцария стала снова импортировать российское золото. Согласно данным швейцарского федерального таможенного управления, в мае из РФ туда было отправлено более 3 тонн золота.

Антонов также считает, что Банк России в будущем продолжит покупки драгметалла для обеспечения устойчивого предложения золота и бесперебойного функционирования золотодобывающей отрасли в текущем году.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе ранее заявил, что страна намерена запретить импорт российского золота. Кроме того, агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что Евросоюз также работает над новыми санкциями в отношении золота РФ.