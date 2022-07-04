ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Промышленная кооперация является одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Казахстана, важно сохранить эффективность этой работы, считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Мишустин увидел шанс для Казахстана занять нишу ушедших из России компаний

В ходе российско-казахстанских переговоров, которые проходят в понедельник на площадке форума Иннопром, Смаилов отметил, что правительство Казахстана настроено на плодотворную работу с коллегами из Москвы.

"Промышленная кооперация является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. Результатом совместных усилий сфере промышленности является 13 реализованных крупных кооперационных проектов и девять реализуемых проектов. Важно не снижать эффективность данной работы. Сегодня мы также подписываем совместную программу действий по дальнейшему расширению промышленный кооперации", — сказал Смаилов. Он выразил надежду, что подписание программы придаст дополнительный импульс в развитии промышленной кооперации России и Казахстана.

Казахстанский премьер отметил, что рассчитывает на плодотворную работу компаний из Казахстана на выставке Иннопром. "Рассчитываю, что наши компании в полной мере смогут воспользоваться предоставленной возможностью и продемонстрируют свои разработки, продукцию, смогут установить взаимовыгодные и перспективные деловые контакты", — добавил премьер.

По его словам, по итогам первых пяти месяцев товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на 5% в годовом выражении и составил 9 миллиардов долларов.

Он указал на особую роль в выстраивании системной работы по развитию многоплановых экономических связей между странами российско-казахстанской межправительственной комиссии. "В этом контексте и видится важным своевременная реализация комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы", — добавил Смаилов.