МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Британия расширила санкции против РФ, распространив их еще на семь физических и юридических лиц, говорится на сайте британского правительства. Джонсон призвал ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен

Новые санкции затронули дочь философа и политолога Александра Дугина Дарью Дугину, а также Евгения Глотова, Михаила Синелина, Аэлиту Мамакову, Юрия Федина, Алену Чугулеву. Все они, как указывают британские власти, связаны с распространением "дезинформации", в том числе посредством новостных порталов NewsFront или SouthFront.

Санкции также коснулись базирующегося в Турции проекта United World International, который якобы продвигает "пророссийскую дезинформацию".