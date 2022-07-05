МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетит Монголию с рабочим визитом. Лавров отметил единство России и Венесуэлы в вопросе блокировки США активов

В российском МИД отметили, что Лавров подробно обсудит с монгольским коллегой Батмунхийн Батцэцэг ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах.

"В ходе визита Лавров также будет принят высшим политическим руководством Монголии", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.