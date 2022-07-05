МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Задержанное судно "Жибек жолы", арендованное российской стороной, ожидает у порта в Турции, пока турецкая сторона ведет расследование происхождения груза и его траектории. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Песков прокомментировал ситуацию с российским судном с зерном в Турции

Как отметили турецкие источники, Анкара приступила к расследованию происхождения перевозимого зерна, а российскому судну предстоит пришвартоваться в порту или выгрузить находящийся на борту груз.

Подчеркивается, что власти Турции стремятся к осторожному урегулированию ситуации.