МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Активность в секторе услуг Японии в июне росла самыми быстрыми темпами более чем за восемь лет. Смягчение коронавирусных ограничений улучшило настроение в деловых кругах, в частности в компаниях из туристического сектора. Новый вирус на Android может скрытно подписывать хозяина на платные услуги

Усиление активности — благоприятные новости для правительства Японии, которое делает ставку на внутренний спрос с целью вернуть третью по величине экономику мира на путь восстановления и пережить трудности с производством в обрабатывающей промышленности.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в июне с коррекцией на сезонные факторы вырос до 54,0. Рост был максимальным с октября 2013 года. Июньский показатель превзошел окончательный показатель за май на уровне 52,6, но оказался ниже предварительного значения 54,2, опубликованного в прошлом месяце.

"Активность в японском секторе услуг значительно выросла", — прокомментировал Усама Бхатти, экономист S&P Global Market Intelligence, который составляет опрос.

Повышение спроса на услуги и цен на топливо и сырье, тем не менее, привело к рекордному росту средних цен на факторы производства компаний.

"Это побудило компании повысить цены на услуги самыми быстрыми темпами с октября 2019 года", — добавил Бхатти.

Согласно опросу, повторные вспышки COVID-19 за рубежом, в частности в Китае, крупном торговом партнере Японии, негативно повлияли на зарубежные продажи.

Кроме того, занятость в секторе услуг выросла пятый месяц подряд, хотя темпы создания новых рабочих мест в июне замедлились по сравнению с маем.

Составной PMI для производственного сектора и сферы услуг в июне поднялся до 53,0 с окончательного майского значения 52,3. Таким образом, составной PMI в июне рос максимальными темпами за семь месяцев.