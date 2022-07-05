МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что правительство принимает меры для устранения негативных последствий высокой инфляции в стране. СМИ: задержанное в Турции судно "Жибек жолы" ожидает у порта

Институт статистики сообщил в понедельник, что годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае. Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, также рассчитала рост потребительских цен в Турции в июне: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 175,55% с 160,76% месяцем ранее. По данным группы, рост потребительских цен в июне увеличился на 8,31%.

"Несмотря на предпринятые нами шаги, продолжается рост мировых цен на сырьевые товары, особенно на энергию и сельскохозяйственную продукцию. Было предпринято множество мер, от снижения НДС до субсидий, от регулируемых/регулируемых цен, чтобы ограничить ухудшение прогноза инфляции и отразить негативные последствия инфляции для нашей страны, граждан на минимальном уровне. Принимаются необходимые меры", — приводит слова Небати газета Türkiye.

Небати прогнозирует инфляцию на уровне 48-49% к концу 2022 года, на конец 2023 года он ожидает ее снижения до отметки в 19,9%, по его словам, изменение учетной ставки в краткосрочной перспективе не рассматривается.

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас достигает 17 лир.