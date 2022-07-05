МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По мере их проведения будем давать информацию", — уточнил он.

Кроме того, у президента запланирована встреча с главой Мордовии Артемом Здуновым, в ходе которой будет затронут вопрос социально-экономического развития региона, добавил представитель Кремля.