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Путин во вторник проведет два международных разговора
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Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "По мере их проведения будем давать... ПРАЙМ, 05.07.2022
экономика, новости, владимир путин, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По мере их проведения будем давать информацию", — уточнил он.
Кроме того, у президента запланирована встреча с главой Мордовии Артемом Здуновым, в ходе которой будет затронут вопрос социально-экономического развития региона, добавил представитель Кремля.