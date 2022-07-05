МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Госдума приняла закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли

Документ уменьшает штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.

Кроме того, за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях "вилка" штрафа сокращается до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках (за исключением контрактов, связанных с экспортом леса и лесоматериалов), с нынешних 3-10%. Это касается случаев, когда внешнеторговый договор (контракт) предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.

Для должностных лиц закон предусматривает замену административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения. Госдума установила ставки акцизов на 2025 год

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, а норма о неприменении административной ответственности к резидентам РФ, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничительных мер со стороны недружественных России стран — со дня его опубликования.

Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года, а начатые до вступления закона в силу административные дела по таким правонарушениям должны быть прекращены.