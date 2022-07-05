МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет встречу с руководством Госдумы и лидерами думских фракций. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Госдуме изучат денонсацию договора с Норвегией о сотрудничестве в море

"В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций", — сказал он.

В среду 6 июля нижняя палата парламента проведет последнее заседание в рамках весенней сессии.

Ранее Госдума приняла ряд законопроектов, в том числе о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования путем объединения ПФР и ФСС.

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