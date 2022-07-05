Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О РЕПАТРИАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ — УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РФ — ДОКУМЕНТ
https://1prime.ru/state_regulation/20220705/837390504.html
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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О РЕПАТРИАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ — УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РФ — ДОКУМЕНТ
https://1prime.ru/state_regulation/20220705/837390504.html
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