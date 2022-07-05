ВАРШАВА, 5 июл — ПРАЙМ. Польша может распространить свои национальные санкции еще на 200 российских предприятий и физических лиц, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского телевидения. Поляков призвали экономить электричество

"Было 50 позиций: 15 физических лиц, 35 предприятий. Это был первый этап 24 апреля этого года. У нас есть 200 заявлений, приготовленных службами", — сказал Вонсик.

Весной текущего года Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон", "Фосагро", Go Sport, Лаборатория Касперского, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг.

Во вторник стало известно, что правительство Польши принято законопроект, который позволит вводить на попавших под санкции российских предприятиях принудительное правление с целью последующей продажи.