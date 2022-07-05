ЦЮРИХ, 5 июл — ПРАЙМ. Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис и добавил, что право собственности – одно из фундаментальных прав человека.

"Мы можем принять это решение, но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам", — сказал Кассис в ходе международной конференции по восстановлению Украины, проходившей в швейцарском городе Лугано.

Он назвал право собственности фундаментальным правом человека и подчеркнул, что государства должны защищать граждан "от силовых методов".

Кассис также подчеркнул, что для конфискации активов нужна соответствующая правовая база, которой в большинстве европейских стран нет.

В понедельник на конференции в Лугано украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.