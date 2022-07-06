МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Аналитик ИК "Велес Капитал" Сергей Жителев рассказал, что россияне после отмены НДЛФ не смогут поддержать отечественную отрасль драгметаллов, покупая золото.

Производство цветных металлов

Золото продолжает дешеветь

Госдума во вторник приняла закон, который освобождает  в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.

По словам эксперта, решение Госдумы освободить на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках не принесет существенных изменений на рынок золота. Спроса физических лиц не хватит, чтобы хоть как-то поддержать золотодобывающую отрасль. Необходимый показатель может обеспечить только Банк России, отмечает Жителев.

Аналитик подчеркнул, что в 2021 году около 90% добытого российского золота уходило на экспорт. Сейчас крупнейшие золотодобытчики страны работают над перенастройкой своих каналов продаж в Азию, Ближний Восток и Индию.