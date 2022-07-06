МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Аналитик ИК "Велес Капитал" Сергей Жителев рассказал, что россияне после отмены НДЛФ не смогут поддержать отечественную отрасль драгметаллов, покупая золото. Золото продолжает дешеветь

Госдума во вторник приняла закон, который освобождает в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.

По словам эксперта, решение Госдумы освободить на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках не принесет существенных изменений на рынок золота. Спроса физических лиц не хватит, чтобы хоть как-то поддержать золотодобывающую отрасль. Необходимый показатель может обеспечить только Банк России, отмечает Жителев.

Аналитик подчеркнул, что в 2021 году около 90% добытого российского золота уходило на экспорт. Сейчас крупнейшие золотодобытчики страны работают над перенастройкой своих каналов продаж в Азию, Ближний Восток и Индию.