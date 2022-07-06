МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал попытки Запада "наказать" Россию, назвав их абсурдными и угрожающими всему человечеству.

"Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества", — написал он в телеграм.

Медведев ответил на вопрос, кто "вопит" о необходимости устроить "судилище" над Россией, и назвал США "верховным жрецом.

"Верховный жрец всем известен. И весьма хорошо потрудился для того, чтобы сеять по всему миру хаос и разруху под соусом пресловутой "истинной демократии". Умеет грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, бесхарактерных вассалов, для приличия именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества", — подчеркнул зампредседателя Совбеза. Медведев пригрозил лишить Японию нефти, газа и "Сахалина – 2"

При этом показательный процесс против России собираются устроить те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность, заявил Медведев и добавил, что у них это не получится.

"Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчёмные шавки должны помнить слова Писания: "Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы" (Библия. Мф. 7:1-2)", — указал он.