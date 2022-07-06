МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Цены на пылесосы в России за первое полугодие 2022 года поднялись на 16,4%, за этот же период смартфоны подорожали на 6,9%, телевизоры — на 5,1%, свидетельствуют данные Росстата.

За последнюю же неделю цены на данные виды товаров существенно не изменились: телевизоры подорожали на 0,13%, а смартфоны и пылесосы подешевели на 0,1% и 0,4% соответственно. Товары личной гигиены подорожали с начала года в среднем на 30%

При этом, в начале апреля цены на телевизоры превышали показатели начала года на 20,6%, пылесосы стоили дороже на 19,4%, а смартфонов — на 16,5%.