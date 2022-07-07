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Путин встретится с победителями конкурса "Лидеры России" в четверг
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Президент России Владимир Путин в четверг встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Отмечается, что... ПРАЙМ, 07.07.2022
экономика, новости, россия, владимир путин, лидеры россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что российский лидер ежегодно проводит такие встречи.
По данным пресс-службы президента, в ходе встречи участники расскажут о своей профессиональной деятельности, о собственных проектах, а также о том, как конкурс повлиял на их жизнь.