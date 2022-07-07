МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Путин обсудил с Пашияном восстановление экономических связей на юге Кавказа

Отмечается, что российский лидер ежегодно проводит такие встречи.

По данным пресс-службы президента, в ходе встречи участники расскажут о своей профессиональной деятельности, о собственных проектах, а также о том, как конкурс повлиял на их жизнь.