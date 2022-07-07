МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Согласно отчету Счетной палаты России, оклады работающих по российским программам обучения сотрудников Белорусско-Российского университета оказались выше окладов, которые получают специалисты белорусских программ. Счетная палата выявила дисбалансы на рынке жилья в России

По итогам проверки исполнения обязательств сторон по российско-белорусскому межправительственному соглашению об условиях учреждения и деятельности Белорусско-Российского университета контрольное ведомство выявило, что оклады сотрудников университета, работающих по российским программам обучения, оказались выше. При этом, на них не распространяются дополнительные выплаты, установленные белорусским законодательством.

Данные дисбалансы главным образом вызваны применением в университете одновременно российского и белорусского законодательства, уточнили в Счетной палате.

Кроме того, контрольное ведомство указало на различия в стипендиях. Стипендия обучающихся по белорусским программам студентов оказалась на 63% выше той, что получают студенты на российских программах.

"По итогам нашей проверки в этом вопросе уже достигнут первый положительный результат. По обращению университета Минобрнауки России согласовало разработку системы оплаты труда работников вуза за счет субсидий федерального бюджета в соответствии с белорусским законодательством в пределах установленного фонда", — подытожил аудитор Счетной палаты России Валерий Богомолов.