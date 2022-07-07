МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Евросоюз и Украина попытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Аналитик рассказал о возможности Евросоюза возобновить добычу угля

Об этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

По его словам, Украина и Евросоюз пытались пронести в Совет ВТамО незаконное заявление с призывом ограничить в любом виде участие России и Белоруссии в организации.

Давыдов отметил, что Россия смогла добиться принятия резолюции, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру.