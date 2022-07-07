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Евросоюз и Украина попытались приостановить членство России во ВТамО
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Евросоюз и Украина попытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной... ПРАЙМ, 07.07.2022
экономика, новости, всемирная таможенная организация, россия, ес, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Евросоюз и Украина попытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО).
Об этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
По его словам, Украина и Евросоюз пытались пронести в Совет ВТамО незаконное заявление с призывом ограничить в любом виде участие России и Белоруссии в организации.
Давыдов отметил, что Россия смогла добиться принятия резолюции, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру.