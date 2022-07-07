МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Узбекистан и Евросоюз парафировали новое соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Об этом сообщили в узбекистанском министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ). "Порты Абу-Даби" и узбекская SEG договорились о сотрудничестве

"В Брюсселе состоялась церемония парафирования соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом", — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Договор заменит соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1999 года.

Отмечается, что СРПС создаст полноценный механизм всестороннего взаимодействия между Узбекистаном и Евросоюзом. Договор включает в себя вопросы внешней политики, безопасности, предотвращения конфликтов и управления кризисами, защиты персональных данных, предоставления убежища и управления границами, борьбы с нелегальной миграцией, организованной преступностью и коррупцией, противодействия терроризму.