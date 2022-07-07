МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных сроков проведения "Прямой линии" с Владимиром Путиным. По его словам, мероприятие может пройти осенью. Песков: Джонсон не любит Россию, мы его тоже

"Нет, они (сроки – ред.) пока не сформулированы. Тут тоже будем все-таки с учетом, в первую очередь, мнения самого президента", — заявил он.

"Тоже не исключаю, что как-то это уйдет на осень", — добавил представитель Кремля.

Песков не исключил, что на осень будет перенесено и послание главы государства Федеральному Собранию. По его словам, Владимир Путин не планирует уходить в отпуск и продолжает работать.