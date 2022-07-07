МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит регионам дополнительно свыше 1 миллиарда рублей на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. СМИ: Джонсон сообщил о своей отставке Елизавете II

"В повестке заседания правительства — вопрос об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан… Распределим сегодня между регионами почти 2 миллиарда рублей, которые предусмотрены на эти цели в бюджете на текущий год. И выделим дополнительные средства — еще свыше 1 миллиарда рублей", — заявил Мишустин на совещании с правительством.

Федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 миллиона человек, отметил он.

"Важно, чтобы людям своевременно предоставлялись положенные им лекарства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", — сказал Мишустин.