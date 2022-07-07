МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в России складывается лучше первоначальных прогнозов, в то же время главным риском для восстановления остается слабый спрос, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента РФ. Решетников призвал не переоценивать инфляцию в России

"Если говорить о ситуации в экономике в целом, то она действительно складывается лучше наших первоначальных оценок. На потребительском рынке ситуация действительно улучшилась — на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям и даже их чуть превысили", — сказал Решетников.

При этом он уточнил, что "говорить о стабилизации пока рано". "Дело в том, что и в реальном выражении обороты ККТ отстают, и июньский рост во многом вышел за счет фактора сезонности, за счет сезонного увеличения оборотов в туризме, в гостиничном бизнесе, транспорте, начались отпуска и детский отдых. Понятно, что это все привело к такому определенному всплеску", — пояснил министр.

Он отметил, что "остается главный риск для восстановления экономики — это слабый спрос."

"Мы неоднократно об этом говорили. Это подтверждает и дефляционный тренд, и замедление кредитования", — заключил глава Минэкономразвития.

В середине июня Решетников уже отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам года будут меньше прежних прогнозов — министерство ожидало рост потребительских цен в 17,5%, а сокращение экономики — в 7,8%. Уточненная версия того, апрельского, макропрогноза ожидается в ближайшие недели.