Решетников заявил, что экономическая ситуация в России складывается лучше прогнозов
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в России складывается лучше первоначальных прогнозов, в то же время главным риском для восстановления остается слабый спрос, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента РФ.
"Если говорить о ситуации в экономике в целом, то она действительно складывается лучше наших первоначальных оценок. На потребительском рынке ситуация действительно улучшилась — на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям и даже их чуть превысили", — сказал Решетников.
При этом он уточнил, что "говорить о стабилизации пока рано". "Дело в том, что и в реальном выражении обороты ККТ отстают, и июньский рост во многом вышел за счет фактора сезонности, за счет сезонного увеличения оборотов в туризме, в гостиничном бизнесе, транспорте, начались отпуска и детский отдых. Понятно, что это все привело к такому определенному всплеску", — пояснил министр.
Он отметил, что "остается главный риск для восстановления экономики — это слабый спрос."
"Мы неоднократно об этом говорили. Это подтверждает и дефляционный тренд, и замедление кредитования", — заключил глава Минэкономразвития.
В середине июня Решетников уже отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам года будут меньше прежних прогнозов — министерство ожидало рост потребительских цен в 17,5%, а сокращение экономики — в 7,8%. Уточненная версия того, апрельского, макропрогноза ожидается в ближайшие недели.
https://1prime.ru/state_regulation/20220707/837412453.html