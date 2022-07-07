МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав поддерживать внутреннюю конкуренцию. Путин: уход иностранных компаний заставляет поддерживать конкуренцию внутри

"На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел. Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать", — сказал он на встрече с лидерами думских фракций.

Путин отметил, что если внутренняя конкуренция будет обеспечена, то тогда качество товаров и цены будут на должном уровне.

"И все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российский экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели за бугром", — заявил президент.