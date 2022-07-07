МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары до 5%. Путин: уход иностранных компаний заставляет поддерживать конкуренцию внутри

"Есть предложение снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые продовольственные товары, детские товары и лекарства до 5 %", — сказал он в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями думских фракций.