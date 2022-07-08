МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам государственной горноспасательной службы России со 100-летием ее создания отметил, что они вносят огромный вклад в обеспечение безопасности отечественной горной промышленности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин призвал обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания

"Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к этой крепкой, сплочённой команде, тем огромным вкладом, который вносят сотрудники службы в обеспечение противоаварийной устойчивости предприятий отечественной горной промышленности. И конечно, с глубоким уважением относитесь к трудовым традициям ветеранов", — говорится в сообщении.

Президент добавил, что в прошедшие годы служба прошла большой и героический путь. Многие поколения горноспасателей с честью выполняли свой профессиональный долг, не щадя себя, спасали человеческие жизни. Путин также отметил, что в самых сложных ситуациях сотрудники демонстрировали высочайший профессионализм, самоотверженность, чувство локтя, настоящее товарищество и взаимовыручку.

"Уверен, что и впредь горноспасательная служба МЧС России будет укреплять свой потенциал, достойно решать все поставленные задачи. Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего", — заключил президент.