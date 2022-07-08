МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Беспрецедентным санкциям западных стран не удалось пошатнуть экономику России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента. Матвиенко: переводить экономику на "мобилизационные рельсы" не нужно

"Массированные атаки в информационном поле не сломили наш дух, нашу веру в себя, а беспрецедентные санкции Запада не смогли пошатнуть российскую экономику и финансовую систему", — подчеркнула она, указав на позитивную динамику в строительстве и сельском хозяйстве, а также стабильную ситуацию на рынке труда.

При этом сенатор подчеркнула, что в сложившихся условиях Россия не может позволить себе "ни на минуту расслабиться и успокоиться", поскольку вызовы будут только нарастать. "Возврата к прежнему мироустройству уже не будет. Это нужно понимать", — отметила она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.