МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). В Польше сообщили о возможности технической рецессии

Инициатива переименовывает "территории опережающего социально-экономического развития" (ТОЭСР) в "территории опережающего развития" (ТОР).

Как отмечали авторы, такие изменения необходимы "в целях исключения часто встречающегося на практике смешения понятий "территории опережающего социально-экономического развития" и "особые экономические зоны", следовательно, и их правовых режимов".

Кроме того, управляющая компания ТОР получит право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы.

В документах уточняется понятие "инфраструктура территории опережающего развития" — к ней относится совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенными на ТОР. Устанавливается, что виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в зоне ТОР, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.