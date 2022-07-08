МОСКВА, 8 июл — Прайм. Основными факторами дефляции в России в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Дефляция в России на неделе составила 0,12%

"В июне на потребительском рынке цены снизились на 0,35% месяц к месяцу. В годовом выражении темпы роста цен продолжили замедляться — до 15,9% год к году (17,1% год к году в мае). Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях", — считает министерство.

Оно отмечает, что основной вклад в дефляцию в июне внесло снижение цен на продовольственные товары (на 1,1% в месячном выражении) как за счет значительного удешевления плодоовощной продукции (почти на 10%), так и за счет замедления роста цен на остальные продовольственные товары до 0,20% месяц к месяцу после роста на 1,04% в мае.

"Кроме того, в секторе непродовольственных товаров снижение цен ускорилось (до 0,41% месяц к месяцу). На услуги рост цен, напротив, возобновился на фоне сезонного удорожания туристических услуг и составил 0,88% в месячном выражении после снижения цен в мае", — добавили в министерстве.

В апрельской версии сценарных условий социально-экономического развития РФ Минэкономразвития прогнозировало рост потребительских цен в 2022 году на 17,5%. В июне глава министерства Максим Решетников говорил, что инфляция будет меньше тех ожиданий. Уточненная версия макропрогноза ожидается в ближайшие недели.