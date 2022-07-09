В Кремле сообщили, что Путин не поедет на церемонию прощания с Синдзо Абэ
Песков заявил, что Путин не поедет на церемонию прощания с экс-премьером Японии Синдзо Абэ
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим экс-премьером Японии Синдзо Абэ. Песков также добавил, что вопрос об участии российских представителей на похоронах будет зависеть от правил протокола.
Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия, политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Японский экс-премьер умер в 17 часов по местному времени (11.00 мск) в пятницу от потери крови.
Церемония, во время которой близкие, друзья и соратники бывшего премьер-министра смогут попрощаться с ним, пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Похороны, скорее всего, состоятся там же, однако эта информация уточняется. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ — Акиэ.
Путин хорошо знал японского политика. В бытность премьером Японии Абэ много раз встречался с Путиным, в общении они были на "ты".