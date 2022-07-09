МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим экс-премьером Японии Синдзо Абэ. Песков также добавил, что вопрос об участии российских представителей на похоронах будет зависеть от правил протокола. Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Абэ

Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия, политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Японский экс-премьер умер в 17 часов по местному времени (11.00 мск) в пятницу от потери крови.

Церемония, во время которой близкие, друзья и соратники бывшего премьер-министра смогут попрощаться с ним, пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Похороны, скорее всего, состоятся там же, однако эта информация уточняется. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ — Акиэ.

Путин хорошо знал японского политика. В бытность премьером Японии Абэ много раз встречался с Путиным, в общении они были на "ты".