МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", что цель теряющих свои экономические позиции США на Украине – ослабление России. Володин заявил, что США добились своего, убрав Европу из своих конкурентов

Он отметил, что когда первая экономика мира теряла свою позицию — всегда происходили войны.

"И особенно по периметру влияния империи, которая теряла свое доминирующее положение. Мы с вами знаем, что по итогам Второй Мировой войны произошло перераспределение позиций лидерства от Англии к Соединенным Штатам Америки. Понятно, что это было в том числе связано с войной, которая происходила", — пояснил спикер.

Володин также подчеркнул, что президент России Владимир Путин сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность россиян, а также защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик.

"Если бы не его решение о начале специальной военной операции, могло произойти страшное. Он упредил то, что могло случиться", — сказал он.

По его мнению, украинские войска уже были стянуты к границам Донбасса, и все это могло закончиться гуманитарной катастрофой, огромным количеством жертв.

"И могло привести вообще к самому худшему – мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны", — отметил Володин.