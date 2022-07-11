МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валютах на уровне "BB", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства. Fitch улучшило прогноз по рейтингу США

"Греция имеет высокий доход на душу населения, который намного превышает средние показатели для уровней "ВВ" и "ВВВ". Рейтинги корпоративного управления и показатели человеческого развития являются одними из самых высоких среди стран с неинвестиционными рейтингами. Эти преимущества по-прежнему сочетаются с высоким уровнем необслуживаемых кредитов и большими запасами государственного и внешнего долгов", — сообщается в пресс-релизе.

Позитивный прогноз отражает ожидаемое устойчивое снижение долга государственного сектора, отмечает Fitch.

По итогам 2021 года экономика Греции выросла на 8,3%, однако в последние месяцы экономический прогноз значительно ухудшился из-за скачка цен на энергоносители и влияния высокой инфляции на потребительскую способность. Агентство понизило прогноз по росту ВВП страны в текущем году до 3,5% с 4,1% в январе, а также на будущий год (до 3,2% с 4% ранее). В 2024 году греческая экономика вырастет на 2,8%,.

Потребительские цены в стране резко выросли по сравнению с августом прошлого года, чему способствовал скачок стоимости продовольствия и энергии. Так, по итогам июня годовая инфляция в стране составила 12%. Агентство ожидает, что во второй половине этого года она замедлится и в среднем по итогам всего 2022 года составит 7,3%. В следующем году рост потребительских цен составит в среднем 1,8%.