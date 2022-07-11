МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Портал Verslo žinios сообщил со ссылкой на литовскую таможню, что республика запретила транзит в Калининградскую область новые виды товаров из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них. Захарова пообещала достойный ответ Евросоюзу по калининградскому транзиту

"С воскресенья, по окончании переходного периода вступления в силу пятого пакета санкций Евросоюза против России, транзитом через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь и другие продукты российского производства", — сказано в сообщении.

Verslo žinios, ссылаясь на литовскую таможню утверждает, что меры приняты на основании регламента ЕС и оценок Еврокомиссии, а также на основе консультаций с Еврокомиссией.

Литовские железные дороги прекратили транзит некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград с 18 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за действий Литвы. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, указав на возможность применения ответных мер.

Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов отмечал, что появились сообщения, в которых говорится об исполнении Еврокомиссией обязательств, ее отказе препятствовать транзиту и возможном дипломатическом решении вопроса.

Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.