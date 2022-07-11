КИШИНЕВ, 11 июл — ПРАЙМ. Рост средних потребительских цен в Молдавии ускорился в июне до 31,26% в годовом выражении с майских 29,05%, следует из сообщения пресс-службы Национального бюро статистики страны. В Евросоюзе считают важным присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

Только за июнь рост цен составил 2,21%. "Рост средних потребительских цен обусловлен повышением цен на продовольственные товары на 0,57%, на непродовольственные товары на 2,35% и на услуги, оказываемые населению, на 4,31%", — говорится в ежемесячном отчете по инфляции.

Сахар за июнь подорожал на 6,5%, хлеб – на 3,9%, свежие фрукты – на 2,9%. В категории непродовольственных товаров подскочили цены на горюче-смазочные материалы — на 9,3%. Также резко выросли тарифы на бытовые услуги: на природный газ — на 22,7% и на электроэнергию — на 13,1%.

Ранее глава Нацбанка Октавиан Армашу высказывал мнение, что к третьему кварталу инфляция достигнет пика в 31%, "если не произойдет ничего непредвиденного".