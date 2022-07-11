МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил в ходе обсуждения роли министерств в импортозамещении на внеплановом Совете Думы важность проработки этого направления, уточнил, что больше всего вопросов есть к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Источник назвал возможную тему внеочередного заседания Госдумы

По сообщению в Telegram-канале органа, на Совете Госдумы обсуждался вопрос оценки роли профильных министерств в импортозамещении в различных отраслях экономик. Отмечается, что Володин обратил внимание комитетов на важность детальной проработки этого направления, отметив, что больше всего вопросов к Минцифры.